Украинские БПЛА атаковали энергообъект в Белгородской области

Два украинских беспилотника атаковали объект энергетической инфраструктуры в селе Муром, которое расположено в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате сбросов взрывных устройств повреждена линия электропередачи», — написал глава региона.

По его словам, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, специалисты устраняют последствия на месте.

4 мая ВСУ атаковали Белгород, где произошел взрыв, в результате которого пострадали пять местных жителей. Гладков рассказал, что у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы с осколочными ранениями лица и тела. Все они были экстренно госпитализированы, медики оказывают раненым всю необходимую врачебную помощь. По данным губернатора, различный урон нанесен 30 жилым домам и 10 автомобилям.

До этого украинская армия атаковала беспилотником-камикадзе поселок Красное в Шебекинском районе, в результате чего был поврежден инфраструктурный объект связи.

Ранее в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал газозаправочную станцию.