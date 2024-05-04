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В России объявили в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка

МВД объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка

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Кадр из видео/UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE/Youtube

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка по статье Уголовного кодека РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу розыска российского МВД.

«Павлюк Александр Алексеевич. Дата рождения: 20.08.1970», — сообщается в базе.

Основанием для объявления в розыск стала уголовная статья, какая конкретно — не раскрывается.

Накануне МВД объявило в розыск бывшего украинского президента Петра Порошенко. Уточняется, что он разыскивается по статье УК, но не называется, по какой именно.

В начале мая генерал-лейтенант Павлюк заявил, что украинским спецслужбам известно о планах армии России по захвату Харькова или Сум. По его словам, наступление российской армии на Харьков может начаться уже летом.

8 апреля Павлюк призвал украинцев оставить эмоции и осознать, что никому в стране не удастся отсидеться во время проведения мобилизации. По его словам, чем больше украинцев вступят в ряды ВСУ, тем меньше шансов будет у России реализовать свои планы.

Ранее МВД РФ объявило в розыск Зеленского.

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