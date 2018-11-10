Порошенко в Париже посоветовал жителям Донбасса не ходить на выборы
Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не ходить на выборы глав и депутатов народных советов 11 ноября. Соответствующее видео опубликовано на странице главы Украины в фейсбуке.
Он также заявил, что за выборами в Донбассе якобы стоит Россия и проводит их для того, чтобы назначить в регионе «своих марионеток».
«Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах», — сказал Порошенко.
В воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР состоятся выборы глав и депутатов народных советов.
Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное за организацию выборов в ДНР и ЛНР.