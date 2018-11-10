Порошенко в Париже посоветовал жителям Донбасса не ходить на выборы

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Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не ходить на выборы глав и депутатов народных советов 11 ноября. Соответствующее видео опубликовано на странице главы Украины в фейсбуке.

Он также заявил, что за выборами в Донбассе якобы стоит Россия и проводит их для того, чтобы назначить в регионе «своих марионеток».

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«Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах», — сказал Порошенко.

В воскресенье, 11 ноября, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР состоятся выборы глав и депутатов народных советов.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное за организацию выборов в ДНР и ЛНР.