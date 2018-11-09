Главы МИД России и Турции обсудили подготовку к встрече в Астане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу подготовку к встрече по Сирии в астанинском формате. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Как отмечается, главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия МИД России и Турции. Они также подтвердили приверженность урегулированию в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН.

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«В этом контексте министры рассмотрели ход подготовки к очередной Международной встрече в астанинском формате по Сирии, запланированной на конец ноября, обменялись мнениями о шагах, призванных обеспечить ее результативность», — сообщили в пресс-службе.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В предыдущий раз главы МИД России и Турции обсудили Сирию при личной встрече.