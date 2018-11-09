Трамп внес ясность в запрет на убежище нелегалам в США

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В прокламации президента США Дональда Трампа уточняется, что запрет нелегальным мигрантам подавать запрос на убежище в стране носит временный характер и касается только тех, кто незаконно пересек американо-мексиканскую границу. Документ был опубликован на сайте Белого дома.

Подчеркивается, что если иностранный гражданин в законном порядке придет к пограничным властям США и попросит убежища, то он сможет подать на статус беженца на границе.

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«Я предпринимаю действия по прекращению на ограниченный срок въезда некоторых иностранцев, чтобы решить проблему большого числа иностранцев, приезжающих через Мексику с целью незаконного въезда в нашу страну без должных документов», — говорится в прокламации Трампа.

Как отмечается, документ был подписан в связи с приближением к границе «большой группы иностранцев» в ближайшие недели. При этом Трамп утверждает, что у мигрантов, как правило, нет законных оснований на получение убежища в США.

В прокламации поясняется, что большое количество мигрантов «перегрузит систему иммиграции», создаст кризис и подорвет нерушимость американских границ.

Ранее сообщалось, что Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам.