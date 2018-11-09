Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам

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Президент США Дональд Трамп заявил о подписании прокламации, которая ограничивает предоставление убежища нелегальным иммигрантам. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, этот документ не позволит нелегалам подавать документы на статус беженца в США.

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Как отмечается, подобные меры связаны с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек к границе США.

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен ограничить предоставление убежища нелегалам.