Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании прокламации, которая ограничивает предоставление убежища нелегальным иммигрантам. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, этот документ не позволит нелегалам подавать документы на статус беженца в США.
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Как отмечается, подобные меры связаны с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек к границе США.
Ранее сообщалось, что Белый дом намерен ограничить предоставление убежища нелегалам.