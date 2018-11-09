Times: Лондон требует от ЕС включить руководство ГРУ в санкционный список

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Газета The Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила о том, что власти Великобритании требуют от Евросоюза включить имена представителей руководства ГРУ в проект следующего санкционного списка.

Сообщается, что британская сторона рассчитывает на поддержку Франции и Германии, а также оказывает давление на глав внешнеполитических ведомств других стран с целью одобрения мер, которые касаются замораживания активов и запрета на въезд в ЕС.

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Отмечается, что в список лиц, которых ЕС считает ответственными за создание и применение химического оружия, планируется включить шесть человек.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подсчитала число введенных США санкций против России.