В МИДе не исключают встречу Лаврова и Помпео на G20 в Аргентине
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что в Москве не исключают возможности проведения встречи главы МИД Россия Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на саммите «большой двадцатки» в Аргентине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Рябков подчеркнул, что российская сторона готова к данной дискуссии, и все будет зависеть от решения американских партнеров.
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«Вопрос в том, как состыковать графики и что в этом плане возможно у госсекретаря», — отметил он.
Саммит «Большой двадцатки» будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В рамках него должна состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее в Кремле рассказали о деталях встречи Трампа и Путина на G20.