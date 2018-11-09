В МИДе не исключают встречу Лаврова и Помпео на G20 в Аргентине

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что в Москве не исключают возможности проведения встречи главы МИД Россия Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на саммите «большой двадцатки» в Аргентине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рябков подчеркнул, что российская сторона готова к данной дискуссии, и все будет зависеть от решения американских партнеров.

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«Вопрос в том, как состыковать графики и что в этом плане возможно у госсекретаря», — отметил он.

Саммит «Большой двадцатки» будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В рамках него должна состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Кремле рассказали о деталях встречи Трампа и Путина на G20.