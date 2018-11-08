Global Times назвала менталитет американцев причиной ухудшения отношений США и Китая

После результатов промежуточных выборов в США американский президент Дональд Трамп без прежнего двухпартийного консенсуса столкнется с препятствиями в международных вопросах, таких как Корейский полуостров, пишет китайская газета Global Times в редакционной колонке.

6 ноября на территории Соединенных Штатов состоялись промежуточные выборы в двухпалатный конгресс.

Реклама

Отмечается, что на китайско-американские отношения результаты промежуточных выборов в конгресс США вряд ли смогут повлиять. Жесткая политика по отношению к Пекину — один из немногих вопросов, в котором республиканцы и демократы придерживаются одной и той же точки зрения. Поэтому потеря контроля над палатой представителей, в которой демократы вернули себе большинство мест впервые за восемь лет, несильно скажется на жесткой линии Трампа, говорится в материале.

Кроме того, в международных отношениях сохраняется высокая неопределенность. Именно поэтому китайские власти не должны питать иллюзий по поводу изменения в действиях США, заключает издание. Особенность американского менталитета заключается в том, что они отказываются принять развитие Китая. Именно это и является причиной ухудшения отношений между США и Китаем, говорится в материале.