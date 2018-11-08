СМИ: в Мексике столкнулись 12 автомобилей, десятки пострадавших
В Мексике произошло столкновение 12 автомобилей, в результате которого погибли семь человек и пострадали еще 30. Об этом сообщает Impacto.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на трассе Мехико-Толука, недалеко от Мехико. Грузовой трейлер без тормозов смял другие транспортные средства.
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Уточняется, что сотрудникам экстренных служб еще не удалось извлечь всех пострадавших из салонов. В настоящее время дорога заблокирована.
Ранее сообщалось, что в Мексике при столкновении автобуса и грузовика погибли 11 человек.