В Госдуме назвали слова Порошенко о «русском медведе» попыткой заработать дивиденды

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Петр Порошенко пытается заработать дивиденды, когда предлагает европейцам уроки о «повадках русского медведя», передает РИА «Новости».

Порошенко ранее заявил, что киевские власти «очень хорошо изучили повадки «русского медведя» и якобы могут научить представителей европейских государств «противостоять российской угрозе».

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«Видимо, пытается заработать себе очередные какие-то дивиденды. Все, что возможно, он уже сделал: поделил народы по крови, по религиозным признакам, по языковым», — сказал Шеремет.

Ранее Петр Порошенко заявил, что представителям РПЦ «нечего делать» на Украине и посоветовал им вернуться домой.