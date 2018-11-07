Трамп пригрозил демократам расследованием утечек информации в сенате

Президент США Дональд Трамп пригрозил Демократической партии расследованием в сенате в ответ на возможные расследования в отношении республиканцев в палате представителей.

«Если демократы думают, что смогут тратить деньги налогоплательщиков на расследования в отношении нас в палате представителей, то мы тоже будем вынуждены начать расследование в отношении демократов в сенате по делу об утечках засекреченной информации. В эту игру могут играть двое!» — написал Трамп.

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