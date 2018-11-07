Песков прокомментировал сообщения о «вмешательстве» России в промежуточные выборы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в электоральные процессы иностранных государств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, после выборов в конгресс Кремль не ждет осложнений в российско-американских отношениях, поскольку ситуация и так «достаточно сложно».

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«В остальном, вопреки тем фобиям, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране мира, включая США», — отметил пресс-секретарь.

Ранее компания Facebook заявила о связи удаленных перед выборами аккаунтов с Россией.