ABC: Трамп проснется в «другом Вашингтоне» из-за результатов демократов на выборах

Президент США Дональд Трамп проснется в Вашингтоне, где его будет ждать недружелюбная палата представителей, над которой демократы установили контроль, отмечает американский телеканал ABC News.

6 ноября на территории Соединенных Штатов прошли промежуточные выборы в конгресс. Результаты голосования приблизили «тектонический сдвиг власти», который вызовет волну новых юридических и политических испытаний для администрации Трампа, говорится в материале.

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Элайджа Каммингс, демократ от Мэриленда, которая уже готова взять под управление комитет по надзору за исполнительной властью в палате представителей США, заявила, что от администрации Трампа требуется «подотчетность, прозрачность, моральная ответственность и честность», передает телеканал.

Демократы пришли к власти под лозунгами обещаний обеспечить более серьезную проверку администрации Трампа, напоминает ABC. В связи с этим демократы могут инициировать расследования в отношении Трампа, его семейного бизнеса, финансовых деклараций и др. Преимущество демократов в палате представителей может также обеспечить им доступ к конфиденциальной налоговой информации Трампа.

Некоторые союзники Трампа обеспокоены, что демократы смогут переиграть повестку президента и ввергнуть администрацию в бесчисленное количество слушаний в палате представителей, отмечается в материале.