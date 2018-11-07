Встречу Помпео с представителями КНДР отложили

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с политиками из Северной Кореи была отложена, сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Встреча должна была состояться в четверг, 8 ноября, в Нью-Йорке. В заявлении Госдепартамента говорится, что переговоры будут назначены на то время, которое будут позволять графики двух сторон.

Реклама

«Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на выполнении обязательств, согласованных президентом Трампом и председателем Кимом на июньском саммите в Сингапуре», — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что США и Северная Корея ужесточают свои позиции в преддверии возобновления переговоров по денуклеаризации.