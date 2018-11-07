CNN: демократы получат 238 мест в палате представителей

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По оценкам телеканала CNN, представители демократической партии получат 238 мест в палате представителей конгресса США, в то время как у их оппонентов из республиканской партии будет 197 мест.

На момент написания новости на выборах в палату представителей лидируют республиканцы с результатом в 151 место (у демократов — 145). В сенате большинство также у представителей республиканской партии — 50 мест против 41.

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Ранее телеканал Fox News прогнозировал, что демократы получат большинство в палате представителей. Отмечалось, что что если это произойдет, то демократы впервые за восемь лет получат большинство в палате представителей. В этом случае, считают в Fox News, демократы могут инициировать процесс импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.