В Тенесси республиканец отобрал место в сенате у демократа

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В Тенесси кандидат от республиканской партии Марша Блэкберн одержала победу на выборах в Сенат США, передает Reuters.

Сообщается, что ее противником был экс-губернатор Тенессии Фил Бредисен, участвовавший в выборах как кандидат от демократической партии.

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Агентство отмечает, что победа Блэкберн помогает республиканцам в борьбе за победу на выборах в верхнюю палату Конгресса США.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

Ранее источник рассказал, с каким настроением команда президента-республиканца Дональда Трампа смотрит выборы.