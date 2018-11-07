В Тенесси республиканец отобрал место в сенате у демократа
В Тенесси кандидат от республиканской партии Марша Блэкберн одержала победу на выборах в Сенат США, передает Reuters.
Сообщается, что ее противником был экс-губернатор Тенессии Фил Бредисен, участвовавший в выборах как кандидат от демократической партии.
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Агентство отмечает, что победа Блэкберн помогает республиканцам в борьбе за победу на выборах в верхнюю палату Конгресса США.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.
Ранее источник рассказал, с каким настроением команда президента-республиканца Дональда Трампа смотрит выборы.