CNN предсказал победу брата Майка Пенса на выборах в конгресс от Индианы

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Старший брат вице-президента США Майка Пенса Грегори одержит победу на выборах в Палату представителей конгресса от одного из округов в штате Индиана, прогнозирует CNN со ссылкой на экзит-поллы, а также предварительные данные подсчета голосов.

По данным телеканала, 61-летний республиканец Грегори Пенс опережает демократа Дженнин Лейк в шестом избирательном округе Индианы с 62,9% голосов.

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В 2003-2013 годах конгрессменом от этого округа был его брат Майкл Пенс, который впоследствии стал губернатором Индианы, а позднее вице-президентом США.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

Ранее сообщалось, что Майк Пенс обвиняет Китай в нежелании видеть Дональда Трампа президентом США.