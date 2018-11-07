CNN предсказал победу брата Майка Пенса на выборах в конгресс от Индианы
Старший брат вице-президента США Майка Пенса Грегори одержит победу на выборах в Палату представителей конгресса от одного из округов в штате Индиана, прогнозирует CNN со ссылкой на экзит-поллы, а также предварительные данные подсчета голосов.
По данным телеканала, 61-летний республиканец Грегори Пенс опережает демократа Дженнин Лейк в шестом избирательном округе Индианы с 62,9% голосов.
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В 2003-2013 годах конгрессменом от этого округа был его брат Майкл Пенс, который впоследствии стал губернатором Индианы, а позднее вице-президентом США.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.
Ранее сообщалось, что Майк Пенс обвиняет Китай в нежелании видеть Дональда Трампа президентом США.