NYT: поражение популистов в Польше может привести к их полному краху

Оппозиция смогла одержать победу в Польше на местных выборах над правящими популистами, что может привести к концу популизма в стране, а также стать прецедентом для других популистских движений за рубежом, пишет в колонке The New York Times Славомир Сираковски, директор Института перспективных исследований в Варшаве и cтипендиат Академии Роберта Боша.

Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоялся в Польше 4 ноября. После многих лет пребывания у власти партия «Право и справедливость» проиграла на выборах мэра в крупных городах, включая Варшаву, где оппозиция разгромила правящую популистскую, антимигрантскую партию во главе с Ярославом Качиньским, пишет автор. Самой большой проблемой оппозиции до сих пор было отсутствие народных лидеров, однако прошедшие в выходные выборы изменили ситуацию, отмечает автор. Тем не менее, успех оппозиции принес мобилизованный электорат, отмечает Сираковски.

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Несмотря на то, что правящая партия «Право и справедливость» получила самый высокий уровень поддержки — 34%, занявшая второе место «Гражданская коалиция» отстает всего лишь на шесть пунктов (28%). На третьем и четвертом месте располагаются также оппозиционные партии: «Польская народная партия» с 13% и «Союз демократических левых сил» с 6,6%.

Отмечается, что в результате большинство из 16 воеводств будет находиться под контролем оппозиции. Автор поясняет, что местные выборы в Польше имеют большое значение в силу того, что воеводства контролируют выделение средств Европейского союза, где Польша является крупнейшим бенефициаром, ежегодно получая около €14 млрд. ЕС внимательно следит за польскими выборами и, скорее всего, окажет еще большую поддержку победившей проевропейской оппозиции, добавляет автор.

В последние годы смещенная оппозицией партия «Право и справедливость» предприняла ряд «антидемократических шагов» для укрепления своей власти. Члены правящей партии рассчитывали на победу на этих местных выборах, чтобы установить полный контроль над Польшей, говорится в материале.