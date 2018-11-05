Высказывания Трампа превратили в стихотворение «Радикальные демократы»

Писатель из Великобритании Роб Сирс создал стихотворение из речей, высказываний и твитов американского президента Дональда Трампа. Текст стихотворения опубликовала британская газета The Guadrian.

Подзаголовок стихотворения гласит, что произведение посвящается промежуточным выборам в Соединенных Штатах.

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В тексте сопоставляются Республиканская и Демократическая партии США. В частности, затрагиваются проблемы мигрантов, занятости населения, а также содержится призыв голосовать за республиканцев.

«Если обобщить разницу между демократами и республиканцами, просто запомните вот что: демократы создают толпы, республиканцы создают рабочие места», — говорится в стихотворении.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут во вторник, 6 ноября — в ночь на среду по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Трамп использовал слоган из сериала НВО «Игра престолов» для объявления санкций против Ирана.