Бурятия и Забайкалье вошли в Дальневосточный федеральный округ

Российский президент подписал указ о включении Бурятии и Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Бурятия и Забайкалье были частью Сибирского федерального округа. Таким образом, число субъектов федерации в составе Дальневосточного федерального округа достигло 11.

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Согласно указу, правительство России должно за три месяца привести свои акты в соответствие с новым составом федеральных округов. Также администрация президента обязана произвести изменения в численности полпредов российского главы в указанных округах.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России.