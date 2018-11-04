Помощник Обамы рассказал, какого курса США ожидают от Ирана

Бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли рассказал, что Вашингтон стремится к тому, чтобы к власти в Иране пришли сторонники жесткого курса. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам политика, в администрации президента США Дональда Трампа не видят разницы между так называемыми «умеренными» иранскими властями и сторонниками более жесткой линии.

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«Они считают, что такие люди как (глава МИД Ирана Мохаммад Джавад) Зариф и (президент Ирана Хасан) Роухани являются красивым лицом уродливого режима», — подчеркнул Малли.

Он добавил, что в администрации Трампа предпочитают видеть у власти сторонников жесткого политического курса, «поскольку для них — это истинное лицо Ирана».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за санкции против Ирана.