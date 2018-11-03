УПЦ: соглашение Порошенко и Варфоломея не имеет значения с точки зрения церковных канонов

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент заявил, что подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов и светского права, сообщает РИА «Новости».

По словам Климента, оно свидетельствует о том, что между ними «нет никакого доверия», и они придумывают «различные подписи», чтобы получить то, к чему они стремятся.

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Соглашение также прокомментировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что договор о сотрудничестве еще не означает создания Украинской церкви. По его словам, «все эти «конкордаты» украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине».

Ранее в РПЦ объяснили значение соглашения Порошенко и Варфоломея.