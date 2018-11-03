Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по снятию эмбарго с Кубы

Постпред США при ООН Никки Хейли критически оценила резолюцию организации, которая предполагает снятие с Кубы экономического, финансового и торгового эмбарго, передает Fox News.

По словам Хейли, ООН не желает осудить нарушения прав человека в регионе. Она подчеркнула, что Куба не признает элементарные права своего народа и отрицает свободу.

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«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать кубинский народ, пока не будут восстановлены их права и свободы», — сказала Хейли.

Она добавила, что американская сторона не отступит от своей позиции.

Ранее Россия выступила за отмену введенной США экономической блокады Кубы.