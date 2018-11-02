Hill: Дональд и Меланья Трамп досрочно проголосовали на выборах в конгресс

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп досрочно проголосовали на выборах в конгресс Соединенных Штатов, пишет The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, Трамп и первая леди проголосовали «несколько недель назад». Он пояснил, что теперь им не придется ехать туда, где они официально зарегистрированы для голосования.

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Выборы в американский конгресс состоятся 6 ноября.

Ранее источник рассказал о планах Трампа перед промежуточными выборами.