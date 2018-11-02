В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа в Париже

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Париже будет краткой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Трамп и Путин проведут в Париже непродолжительные переговоры.

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Он также отметил, что обстоятельная встреча двух лидеров состоится в рамках саммита G20.

Однако, Ушаков подчеркнул, что встреча Путина и Трампа на G20 еще согласовывается.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о будущей встрече Путина и Трампа.