Bloomberg: Ким Чен Ына ожидает беспрецедентная волна встреч с мировыми лидерами

Лидера КНДР Ким Чен Ына ожидает беспрецедентная волна саммитов с мировыми лидерами, в то время как Северная Корея стремится смягчить международные санкции против Пхеньяна, передает агентство Bloomberg со ссылкой на слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Усилия северокорейского лидера следуют спустя четыре месяца после исторической встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре, где лидеры стран обсуждали процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 1 ноября сказал парламенту, что лидер Северной Кореи, скорее всего, посетит Россию и Южную Корею «в скором времени». Помимо этого, ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Пхеньян в ближайшее время. Глава Южной Кореи также добавил, что северокорейский лидер может провести отдельную встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, ранее в октябре Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян папу Римского Франциска.

Все это говорит о том, что «дипломатическая изоляция» некогда затворнического северокорейского государства «провалилась», после первого в истории саммита между лидерами США и КНДР в июне. Несмотря на сопротивление требованию США отказаться от программы ядерного вооружения, Ким Чен Ын использовал предоставленную Трампом «легитимность» для лоббирования своих интересов, в частности, касающихся смягчения международных санкций, говорится в материале.