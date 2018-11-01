В МИД России прокомментировали санкции против Украины

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы Россия не ответила на его действия, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что не Москва инициировала «санкционные шаги», а лишь ответила на действия Киева.

Реклама

«Мне кажется, Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видим», — сказала Захарова.

Она также предположила, что Запад, который сам «исповедует санкционную идеологию» должен отнестись к предпринятым Россией мерам с пониманием.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах против Украины.