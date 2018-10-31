Песков ответил на вопрос о сроках визита Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, передает РИА «Новости».

«Пока нет конкретных договоренностей на этот счет. Действительно, прорабатывается визит руководителя Северной Кореи в Российскую Федерацию, точных дат пока нет», — сказал Песков.

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По его словам, информация о датах будет представлена после того, как они будут определены по дипломатическим каналам.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию.