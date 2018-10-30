Тимошенко рассказала, как переодетые сотрудники СБУ от Порошенко мешали ей молиться

На Украине лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что нынешний глава государства Петр Порошенко при посредничестве СБУ нанимает людей, которые притворяются протестующими на ее мероприятиях. Об этом пишет «Украинская правда».

По мнению Тимошенко, президент страны использует СБУ для слежения за своими политическими противниками. При этом сотрудники службы устраивают псевдоакции против Тимошенко. Политик вспомнила, как на православный праздник приехала помолиться в церковь, расположенную недалеко от линии разграничения на Донбассе.

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«Помолились, выходим — стоят около 10 человек в штатском с плакатами против меня, как всегда... Люди, которые служат в церкви, узнали в этих людях с плакатами рядовых работников местной службы безопасности», — сказала Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что применит к украинскому лидеру Петру Порошенко «нулевую терпимость к коррупции», если победит на выборах в президенты Украины.