LA Times: Белый дом хочет выдать неоднозначную реакцию Трампа на насилие за сочувствие

Белый дом пытается представить президента США Дональда Трампа сочувствующим после того, как реакция американского лидера на инциденты последних дней вызвали негативную реакцию, пишет Los Angeles Times.

На фоне сильной критики и «ослабевших» результатов опросов, официальные представители Белого дома поспешили выставить Трампа сочувствующим, запланировав 29 октября внезапное посещение места стрельбы в синагоге в Питтсбурге и проведение пресс-конференции, что становится все более редким событием, поясняет издание. Во время брифинга предполагалось защитить Трампа от всеобщего неодобрения его реакции на насилие в США, пишет газета.

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Несмотря на это Трамп продолжал нападки на своих критиков и СМИ, которые он назвал «настоящим врагом людей». 29 октября в своем твиттере в посте о «караване мигрантов» из Центральной Америки, который приближается к границе США, он использовал слово «вторжение», которым он ранее охарактеризовал атаку стрелка на синагогу в штате Пенсильвания, в результате которой погибли 11 человек, отмечает LA Times.

Помимо этого, Трамп приказал увеличить военный контингент на южной границе, чтобы сдержать колонну мигрантов, добавляет издание со ссылкой на мексиканских чиновников и журналистов, находящихся рядом с местом действия.

В Белом доме пытались заверить, что Трамп не может нести ответственность за действия преступников, даже если они считают себя его последователями. Однако этот аргумент вряд ли убедил общественность — по результатам опроса Gallup, опубликованных в начале недели, рейтинг одобрения Трампа упал на четыре процентных пункта, опустившись до 40%, говорится в материале.