Reuters рассказало о начале броманса между Трампом и новым президентом Бразилии

Победа на президентских выборах в Бразилии ультраправого кандидата Жаира Болсонару может привести к бромансу между ним и президентом США Дональдом Трампом, с которым его уже сравнивают, отмечает Reuters.

Новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару ярый поклонник и подражатель своего американского коллеги — Дональда Трампа. Агентство отмечает, что это может привести к одним из самых теплых двусторонних отношений на Западе и пророчит броманс (тесные дружественные отношения двух мужчин — «Газета.Ru») между Трампом и Болсонару.

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Вскоре после победы Болсонару американский лидер поздравил нового президента Бразилии, говорится в материале. В Белом доме позже заявили, что Трамп и Болсонару договорились о «твердой приверженности работать бок-о-бок» по вопросам, затрагивающим интересы Бразилии и США, а также выходящие за их пределы.

Агентство отмечает, что Трамп может найти своего двойника в Болсонару, чей дерзкий стиль и мировоззрение так похожи на его собственный. Отмечается, что избранный президент Бразилии уже пообещал по примеру США перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, осуждал СМИ за fake news, называл своих «левых» оппонентов врагами народа. Помимо этого, Болсонару, как и Трамп, переосмысливает членство Бразилии в различных международных организациях и договорах, говорится в материале.

Бразильский лидер также пересматривает отношения с Китаем, который рассматривается в роли «экономической державы-хищника». Китай является крупнейшим покупателем сои, железной руды и других бразильских товаров. Однако Болсонару встревожен всплеском активности китайцев, которые приобретают бразильские энергетические и инфраструктурные компании, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ультраправый кандидат Болсонару победил на выборах президента Бразилии.