Меркель готова отказаться от выдвижения на пост канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается баллотироваться на пост председателя правительства страны на следующих выборах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, об этом Меркель заявила на заседании президиума партии Христианско-демократического союза (ХДС).

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Как отмечается, Меркель намерена остаться на посту канцлера ФРГ до 2021 года.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель не станет баллотироваться на пост председателя партии ХДС.