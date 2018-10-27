Эрдоган выразил готовность начать процесс по делу Хашукджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона готова начать процесс в суде в связи с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает RT.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября правительственные СМИ распространили заявление генпрокурора Саудовской Аравии, согласно которому журналист, вероятно, мертв.

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«Преступление было совершено в Стамбуле, поэтому, если Саудовская Аравия не будет продолжать этот судебный процесс, его начнет турецкая судебная система», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган по итогам четырехстороннего саммита глав Турции, России, Франции и Германии заявил, что уведомил участников встречи о ходе расследования убийства.