Путин прилетел в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где он примет участие в четырехстороннем саммите по вопросам сирийского регулирования. Об этом сообщает РИА «Новости».
В субботу, 27 октября, в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и ФРГ по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.
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Отмечается, что из аэропорта Путин отправится во дворец Вахдеттин, который принадлежал последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. В этом здании пройдут встречи саммита.
Ранее сообщалось, что Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед четырехсторонним саммитом. Позднее стало известно, что стороны в том числе затронули вопрос парижской встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.