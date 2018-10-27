Путин прилетел в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где он примет участие в четырехстороннем саммите по вопросам сирийского регулирования. Об этом сообщает РИА «Новости».

В субботу, 27 октября, в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и ФРГ по вопросам урегулирования ситуации в Сирии.

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Отмечается, что из аэропорта Путин отправится во дворец Вахдеттин, который принадлежал последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. В этом здании пройдут встречи саммита.

Ранее сообщалось, что Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед четырехсторонним саммитом. Позднее стало известно, что стороны в том числе затронули вопрос парижской встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.