МИД: США готовят войну, Россия лишь готовится защищаться

Заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что российская сторона готовится защищать свою страны и интересы, в отличие от США, которая готовит войну. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подтверждает намерение Вашингтона.

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Он также подчеркнул, что Россия готовится защищать своих граждан.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН не стала рассматривать российский проект резолюции по ДРСМД.