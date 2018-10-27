МИД: США готовят войну, Россия лишь готовится защищаться
Заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов заявил, что российская сторона готовится защищать свою страны и интересы, в отличие от США, которая готовит войну. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подтверждает намерение Вашингтона.
Реклама
Он также подчеркнул, что Россия готовится защищать своих граждан.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН не стала рассматривать российский проект резолюции по ДРСМД.