В Австрии отметили отсутствие прогресса по минским соглашениям
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила об отсутствии прогресса по минским соглашениям. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, поэтому Австрия не поднимает в совете Европы вопрос об отмене санкций против России.
Однако, она также добавила, что австрийская сторона ведет работу над улучшением диалога между ЕС и Россией.
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Кнайсль подчеркнула, что Австрия пострадала от антироссийских санкций.
Ранее сообщалось, что МИД России обвинил спецпредставитель США по Украине Курта Волкера в разрушении минских соглашений.