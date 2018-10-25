CNBC: союзники США в Азии пытаются укрепить связи с Индией из-за влияния Китая

В то время как США и Китай ведут торговую войну, наиболее развитые страны Азии пытаются снизить свою зависимость от Китая — и обратить внимание на Индию, рассказывает телеканал CNBC.

Япония, Южная Корея, Тайвань и Австралия — все ближайшие союзники Соединенных Штатов — находятся в списке стран, пытающихся диверсифицировать свою экономику, чтобы снизить зависимость от Китая, поскольку они могут пострадать от торговой войны Вашингтона и Пекина, отмечается в материале.

Реклама

CNBC поясняет, что многие азиатские страны производят товары, которые проходят этап сборки в Китае перед экспортом в Соединенные Штаты. Это, в свою очередь, делает всю производственную цепочку в азиатском регионе уязвимой из-за торговой напряженности между американской и китайской сторонами.

Если раньше Индия отводила себе довольно скромную роль в регионе, то на данный момент государство видит себя в качестве ведущего глобального игрока, рассказали эксперты CNBC.

Например, летом австралийские власти объявили амбициозную «индийскую экономическую стратегию», согласно которой к 2035 году Австралия надеется сделать Индию третьим по величине экспортным рынком.

Между тем, экономический подъем Индии и дипломатия премьер-министра страны Нарендры Моди делает государство идеальным партнером для азиатских стран. Однако шансы на то, что Нью-Дели воспользуется всеми возможностями остаются незначительными, заключают эксперты.