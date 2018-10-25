Посол рассказал о подготовке встречи Суркова и Волкера

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что помощник президента Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер ведут подготовку встречи, передает РИА «Новости».

По словам Антонова, стороны находятся в переписке друг с другом.

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Место и дата встречи пока неизвестны, однако Антонов добавил, что встреча «должна быть эффективной».

«Нужно проработать содержание этой встречи, надо понять, какие могут быть результаты. Надо двигаться вперед, а не топтаться на месте», — сказал он.

Ранее Курт Волкер рассказал, что предложил Москве несколько вариантов размещения миссии ООН в Донбассе.