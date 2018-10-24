Наследный принц Саудовской Аравии пообещал наказать виновных в убийстве Хашукджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти страны делают все для привлечения виновных в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи к ответственности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Саудовская Аравия работает над расследованием дела Хашукджи вместе с Турцией.

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Он также добавил, что сотрудничество между турецким и саудовским правительством отличное.

Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии обсудили дело Хашукджи.