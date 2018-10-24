МИД России намерен добиться наблюдательных полетов над Грузией

Российские власти намерены отстоять свои права в вопросе осуществления наблюдательных полетов над территорией Грузии по Договору по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в опубликованном заявлении делегации в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене, которое опубликовано на сайте МИД России.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что годовой перерыв в наблюдательных полетах связан с нарушением обязательств со стороны Грузии.

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«Очевидно, кое-кто рассчитывал окончательно развалить ДОН или, по крайней мере, надолго его «заморозить», исходя из особенностей своей внутриполитической ситуации. Однако мы не позволили реализовать эти намерения», — подчеркнули в ведомстве, однако не стали уточнять, кого имеют в виду под «кое-кем».

Также российские дипломаты подчеркнули, что терпение России «не будет бесконечным».

Ранее Россия предупредила о последствиях подрыва Договора об открытом небе.