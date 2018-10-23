Болтон раскрыл детали обсуждения «вмешательства» на встрече с Путиным

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о том, что тема «вмешательства» России в американские президентские выборы обсуждалась в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Мы также обсудили вопрос и выразили нашу продолжающуюся озабоченность по поводу вмешательства России в выборы в США. Мы говорили, что это нанесло вред отношениям двух стран. Мы также обсудили вопросы, связанные с контролем вооружения, и также поговорили о решении президента (США Дональда) Трампа о выходе из ДРСМД», — сказал Болтон.

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По его словам, в ходе встречи прошло обсуждение ряда вопросов, а также состоялась углубленная дискуссия по вопросам политики США и России.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Болтона продлилась 1,5 часа.

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