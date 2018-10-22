Посол рассказал об ответе России в случае нападения на Белоруссию

Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Москва будет рассматривать нападение на Белоруссию как нападение на Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так посол прокомментировал планы США разместить военную базу на территории Польши. Глава МИД Белоруссии Анатолий Глаз в связи с этим ранее заявлял, что создание базы не будет способствовать укреплению стабильности в регионе, и Минск будет учитывать этот фактор в своих планах.

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По словам Бабича, размещение американской военной базы в Польше — «тревожный фактор», которым нельзя пренебрегать.

«Нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — подчеркнул посол.

Он добавил, что Россия наращивает усилия «адекватно развивающейся обстановке».

Ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович рассказал о надежде на скорое размещение базы США в стране.