Британский министр усомнился в версии Саудовской Аравии об убийстве Хашукджи

Министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что не считает заслуживающей доверия официальную версию властей Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

«Нет, я не думаю, что она достоверна. Я думаю, что этот случай ужасен. Мы поддерживаем расследование, проводимое турецким правительством. Правительство Великобритании хотело бы, чтобы виновные в смерти были призваны к ответственности», — сказал Рааб.

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Он также отметил, что британская сторона должна узнать достоверные факты о том, что произошло, чтобы предпринимать дальнейшие действия.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что сделанного Саудовской Аравией заявления о ходе расследования гибели журналиста Джамаля Хашукджи недостаточно.