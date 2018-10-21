Бельгия призвала саудовские власти раскрыть данные по убийству Хашукджи
Глава бельгийского МИДа Дидье Рейндерс призвал власти Саудовской Аравии раскрыть всю информацию, связанную с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Рейндерса, в настоящее время больше, чем когда-либо, нужно защищать находящихся под угрозой журналистов.
Реклама
«Мы призываем саудовские власти пролить свет на убийство Джамаля Хашукджи», — заявил Рейндерс.
Он добавил, что саудовские власти должны принять все необходимые меры для того, чтобы ничего подобных инцидентов не было в дальнейшем.
Ранее Канада назвала заявления Саудовской Аравии о гибели Хашукджи непоследовательными.