Бельгия призвала саудовские власти раскрыть данные по убийству Хашукджи

Глава бельгийского МИДа Дидье Рейндерс призвал власти Саудовской Аравии раскрыть всю информацию, связанную с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Рейндерса, в настоящее время больше, чем когда-либо, нужно защищать находящихся под угрозой журналистов.

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«Мы призываем саудовские власти пролить свет на убийство Джамаля Хашукджи», — заявил Рейндерс.

Он добавил, что саудовские власти должны принять все необходимые меры для того, чтобы ничего подобных инцидентов не было в дальнейшем.

Ранее Канада назвала заявления Саудовской Аравии о гибели Хашукджи непоследовательными.