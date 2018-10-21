Пушков констатировал «удар» по стратегической стабильности после выхода США из ДРСМД

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посчитал, что решение Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) негативно скажется на глобальной системе стратегической стабильности. Свое мнение сенатор выразил в твиттере.

Пушков напомнил, что президент США Дональд Трамп решил разорвать соглашение, которое было подписано в 1987 году.

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«В случае выхода будет нанесен 2-й мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире. 1-м ударом был выход США из Договора о ПРО в 2001», — написал Пушков.

Сенатор также подчеркнул, что инициатором выхода из соглашения «опять» стали Соединенные Штаты.

Ранее Трамп заявил о выходе из договора с Россией о РСМД.