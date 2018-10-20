В посольстве России не удивились выдвинутым США обвинениям против россиянки

В российском посольстве на территории США отреагировали на обвинения россиянки Елены Хусяйновой в попытке «посеять смуту в политической системе» страны. Заявление ведомства размещено на официальной странице в фейсбуке.

В ведомстве подчеркнули, что предстоящие промежуточные выборы в Соединенных Штатах стали удобным предлогом для новых антироссийских нападок.

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«Раскрученный санкционный маховик требует все новых «обоснований», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, несмотря на готовность России к конструктивному сотрудничеству, Вашингтон продолжает предъявлять голословные обвинения, не имеющие под собой никаких доказательств. В посольстве назвали такую линию поведения «лозунговой дипломатией».

Ранее минюст США обвинил гражданку России в попытке вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. Ее подозревают в сговоре с целью «посеять смуту в политической системе США» путем распространения дезинформации в интернете по спорным политическим вопросам, в том числе, иммиграции, контролю за ношением оружия, протестам из-за исполнения национального гимна на NFL.