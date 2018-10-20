Помпео поддержал Украину в стремлении создать автокефальную церковь

Американский госсекретарь Майкл Помпео поддержал стремление Киева добиться автокефалии для Украинской православной церкви. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа, поступившем в «Газету.Ru».

По словам Помпео, Соединенные Штаты поддерживают религиозную свободу. В случае с Украиной речь идет об управлении своей религией без внешнего вмешательства. Подчеркивается, что толерантность, понимание и сдержанность необходимы для совместного существования и процветания людей в мире.

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«Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ.