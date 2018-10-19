Трамп отреагировал на обвинения в адрес россиянки во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что россиянка, которую Минюст обвинил во вмешательстве в предстоящие промежуточные выборы, не имеет отношения к его избирательной кампании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По словам Трампа, «хакеры скорее любят Хиллари Клинтон».

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«Это не имеет отношения к моей кампании», — заявил президент США во время общения с журналистами.

Ранее сообщалось, что Минюст США предъявил обвинения 44-летней Елене Хусяйновой. Ее подозревают в сговоре с целью «посеять смуту в политической системе США».