Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт появился на суде в инвалидной коляске, сообщает NBC News.

Кроме того, отмечается, что Манафорт был одет в зеленую тюремную униформу вместо обычного строгого костюма. Кроме того, у него недоставало одного ботинка.

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Адвокат экс-главы штаба Трампа Кевин Даунинг заявил, что есть проблемы с содержанием Манафорта под стражей, связанные с состоянием его здоровья. Он также потребовал ускорить вынесение приговора, чтобы этот вопрос можно было разрешить как можно скорее.

Ранее сообщалось, что сотрудницу минфина США обвинили в утечке данных о Манафорте и россиянке Марии Бутиной.